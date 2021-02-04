



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve istihbarat unsurlarının da bulunduğu özel ekibin yaptığı çalışmalar sonucu eşini öldüren, baldızı, yakını ve 3 çocuğunu yaralayan zanlı Mehmet Büyük merkez Yenişehir ilçenin Güzel Mahallesi'nde saklandığı evin ahırında yakalanarak gözaltına alındı.