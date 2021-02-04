Diyarbakır'da barışma ve taşınma vaadiyle eve götürdüğü eşi Süreyya Büyük'ü av tüfeği ile ateş ederek öldüren, 3 çocuğunu, eşinin kız kardeşini ve akrabasını yaralayıp kaçan Mehmet Büyük'ün saklandığı yer, jandarmanın kurduğu özel ekibin çalışmasıyla tespit edildi. Büyük, düzenlenen operasyonla saklandığı evin ahırında yakalanarak gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve istihbarat unsurlarının da bulunduğu özel ekibin yaptığı çalışmalar sonucu eşini öldüren, baldızı, yakını ve 3 çocuğunu yaralayan zanlı Mehmet Büyük merkez Yenişehir ilçenin Güzel Mahallesi'nde saklandığı evin ahırında yakalanarak gözaltına alındı.
Merkez Yenişehir ilçesinin Hantepe Mahallesi'nde oturan Mehmet Büyük, 3 Ocak 2021'de eşi Süreyya Büyük ve kızı Yağmur Büyük'e şiddet uygulaması üzerine yapılan adli tahkikat sonucunda mağdur anne ve kızı 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında kendi istekleriyle Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine (ŞÖNİM) teslim edilmişti.