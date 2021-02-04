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    • 04.02.2021 13:36
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    • 04.02.2021 14:19
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    'da trafiği kilitleyen kaza!

    -'nda otobüs otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan üç kişi yaralanırken trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza nedeniyle Kemerburgaz-Hasdal istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

    Kaza, Hasdal Kemerburgaz Yolu'nda Alibeyköy istikametinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Onur Sezer'in (39) kullandığı şehirlerarası yolcu otobüsü önünde seyreden Ömer Öz idaresindeki otomobile çarptı. Kazada otomobil içindeki üç kişi yaralandı.

    Otomobil içinde iki kişi sıkıştı.

    Yaralılar için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşlar itfaiye ekibi gelene kadar yaralıları otomobilden çıkardı. Yaralı üç kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
        Haberler Yaşam İstanbul Eyüpsultan'da trafiği kilitleyen kaza!