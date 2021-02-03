SON DAKİKA: Pendik'te korku dolu anlar! Beton bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1'i ağır, 4 yaralı

'YOL BOŞ OLDUĞU İÇİN BİRAZ SÜRATLİLERDİ'

Kazayı görerek yardıma koşanlardan biri olan Oktay Çetin kaza ile ilgili olarak, "Ben tam işten geldim, arabada arkadaşımla muhabbet ederken, o anda buradan bir araba geliyordu. O anda bir patırtı koptu, yola doğru baktık, kazayı gördük. Bir duman çıktı. Hemen oradan koştuk, müdahale ettik. Dört kişilerdi, bir tanesi ağır yaralıydı. Yol boş olduğu için biraz süratlilerdi" şeklinde konuştu.