SON DAKİKA: Pendik'te korku dolu anlar! Beton bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1'i ağır, 4 yaralı

Kaza saat 01.30 sıralarında Pendik Kurtköy Bağlantı yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi.
İddiaya göre Fatih Aşçı'nın kullandığı 34 DHG 339 plakalı otomobil seyir halindeyken lastiği patladı.
Lastiği patlayan otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol çalışması için şeritlerin arasına konulan beton bariyerlere çarptı. Ardından takla atarak yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra ters dönerek durdu.
TAKLA ATARAK 200 METRE SÜRÜKLENDİ
Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken itfaiye sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.