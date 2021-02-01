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    Yer: ... 10 milyonluk villa vurgunu

    'da orman kesim işlerinde yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı. Orman işletme müdürünün kaçak kesilen ağaçlar ile kayınpederi adına villa yaptırdığı ve 5 yılda 10 milyon TL'lik vurgun yapıldığı ortaya çıktı.

    10 milyonluk villa vurgunu
    Denizli 'da orman kesim işlerinde yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı. Orman işletme müdürünün kaçak kesilen ağaçlar ile kayınpederi adına villa yaptırdığı ve 5 yılda 10 milyon TL'lik vurgun yapıldığı ortaya çıktı.



    İşletme müdürü ve kooperatif başkanının tomrukları çalındı gibi göstererek kamuyu zarara uğrattığı belirlendi.




    5 şüpheli, ormanda kaçak kesilen ağaçlarla villa yapmaya kalktı. Yakayı ele verdi.
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    Haberler Yaşam Yer: Denizli... 10 milyonluk villa vurgunu