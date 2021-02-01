Denizli Beyağaç'da orman kesim işlerinde yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı. Orman işletme müdürünün kaçak kesilen ağaçlar ile kayınpederi adına villa yaptırdığı ve 5 yılda 10 milyon TL'lik vurgun yapıldığı ortaya çıktı.
İşletme müdürü ve kooperatif başkanının tomrukları çalındı gibi göstererek kamuyu zarara uğrattığı belirlendi.
5 şüpheli, ormanda kaçak kesilen ağaçlarla villa yapmaya kalktı. Yakayı ele verdi.
İşletme müdürü ve kooperatif başkanının tomrukları çalındı gibi göstererek kamuyu zarara uğrattığı belirlendi.
5 şüpheli, ormanda kaçak kesilen ağaçlarla villa yapmaya kalktı. Yakayı ele verdi.