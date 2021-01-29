'BIÇAĞI GÖZÜNE SOKTU BIÇAK GÖZÜNDE KALDI'

Yaşanan bıçaklı kavga sonrası ilk olay yerine gelen Kerim Derebaş, yaşanan o anları anlatarak "Sesler gelmeye başladı. Dışarı çıkıp bakmak zorunda kaldık. Yaralanan kişi bizim kendi arkadaşımız. Hakaret küfürler etmeye başladılar. İçerden ekmek bıçağı ile çıktı, Murat Ceylan bir omuzundan, bir göğsünden ve gözünden yaralandı. Bıçağı gözüne soktu bıçak gözünde kaldı. İlk ben yardıma koştum polisi ambulansı aradık. Kavganın sebebinin para yüzünden olduğunu duyduk. Vuran kişiyi biz tanımıyoruz ilk defa gördük. Babası ile bugün konuştum Murat Ceylan'ın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrendik." dedi.