Bağcılar'da sokak ortasında dehşet verici bir kavga yaşandı.
Olay 28 Ocak Perşembe gece saatlerinde İnönü Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Murat Ceylan ve arkadaşları bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında kavga etmeye başladı.
PEŞ PEŞE BIÇAK DARBELERİ
Yaşanan kavga sonrası bir kişi eline aldığı bıçak ile Murat Ceylan'a saldırdı. Gözüne, karın boşluğuna ve koluna aldığı bıçak darbesi sonrası Ceylan, kanlar içinde yere yığıldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kişiyi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Murat Ceylan'ın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.