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    • 29.01.2021 22:20
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    • 29.01.2021 22:38
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    'da sokak ortasında kavga: Arkadaşının gözüne bıçak sapladı

    Son dakika haberi... 'da sokak ortasında dehşet verici bir kavga yaşandı. Kavga esnasında gözüne, karın boşluğuna ve koluna aldığı bıçak darbesi alan şahıs kanlar içinde yere yığıldı. Yaşanan kavga güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    DHA
    Gözüne bıçak sapladı

    Bağcılar'da sokak ortasında dehşet verici bir kavga yaşandı.


    Olay 28 Ocak Perşembe gece saatlerinde İnönü Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Murat Ceylan ve arkadaşları bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında kavga etmeye başladı.

    PEŞ PEŞE BIÇAK DARBELERİ
    Yaşanan kavga sonrası bir kişi eline aldığı bıçak ile Murat Ceylan'a saldırdı. Gözüne, karın boşluğuna ve koluna aldığı bıçak darbesi sonrası Ceylan, kanlar içinde yere yığıldı.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kişiyi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Murat Ceylan'ın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

        'BIÇAĞI GÖZÜNE SOKTU BIÇAK GÖZÜNDE KALDI'
        Yaşanan bıçaklı kavga sonrası ilk olay yerine gelen Kerim Derebaş, yaşanan o anları anlatarak "Sesler gelmeye başladı. Dışarı çıkıp bakmak zorunda kaldık. Yaralanan kişi bizim kendi arkadaşımız. Hakaret küfürler etmeye başladılar. İçerden ekmek bıçağı ile çıktı, Murat Ceylan bir omuzundan, bir göğsünden ve gözünden yaralandı. Bıçağı gözüne soktu bıçak gözünde kaldı. İlk ben yardıma koştum polisi ambulansı aradık. Kavganın sebebinin para yüzünden olduğunu duyduk. Vuran kişiyi biz tanımıyoruz ilk defa gördük. Babası ile bugün konuştum Murat Ceylan'ın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrendik." dedi.

        Bıçaklı kavgaya karışan kişilerin polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
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