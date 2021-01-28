Olay dün akşam saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece Leylak Sokak'ta meydana geldi. Burada bulunan 3 katlı ve 36 yıllık olduğu öğrenilen binanın, yoğun yağışın da etkisiyle bahçesindeki istinat duvarı çöktü.
EŞYALARIN ALINMASINA İZİN VERİLDİ
Çökmenin ardından polis ve itfaiye olay yerine sevk edildi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı. Zabıta ekipleri dünden itibaren binada güvenlik önlemi alırken, çökme riskinin devam etmesi sonucu apartman tahliye edildi.
Gün içinde apartman sakinlerine dairelerinden eşya almalarına izin verildi. Küçükçekmece Belediyesi'ne İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de binada incelemede bulunacağı öğrenildi.