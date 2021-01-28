EŞYALARIN ALINMASINA İZİN VERİLDİ

Çökmenin ardından polis ve itfaiye olay yerine sevk edildi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı. Zabıta ekipleri dünden itibaren binada güvenlik önlemi alırken, çökme riskinin devam etmesi sonucu apartman tahliye edildi.