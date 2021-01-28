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    • 28.01.2021 12:44
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    • 28.01.2021 12:47
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    SON DAKİKA: 'da korku dolu anlar! İstinat duvarı çöken bina tahliye edildi

    Son dakika haberi: 'de korku dolu anlar yaşandı. 3 katlı bir binanın istinat duvarı çöktü. Çökme sonrası herhangi bir olumsuzluk meydana gelmezken tedbir amaçlı bina boşaltıldı.

    DHA
    İstanbul'da korku dolu anlar!

    Olay dün akşam saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece Leylak Sokak'ta meydana geldi. Burada bulunan 3 katlı ve 36 yıllık olduğu öğrenilen binanın, yoğun yağışın da etkisiyle bahçesindeki istinat duvarı çöktü.

    EŞYALARIN ALINMASINA İZİN VERİLDİ
    Çökmenin ardından polis ve itfaiye olay yerine sevk edildi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı. Zabıta ekipleri dünden itibaren binada güvenlik önlemi alırken, çökme riskinin devam etmesi sonucu apartman tahliye edildi.

    Gün içinde apartman sakinlerine dairelerinden eşya almalarına izin verildi. Küçükçekmece Belediyesi'ne İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de binada incelemede bulunacağı öğrenildi.

        "ARKA TARAFA DOĞRU KAYDIK, KORKUDAN SESİM KISILDI"
        Apartman sakinlerinden Hanife Yumuşak, korkudan sesinin kısıldığını belirtti. Yumuşak, "Akşam saatleriydi. Önce bir çatırtı geldi. Camdan baktığımızda toprak kayıyordu. Bizim binamızda yokuş aşağı olduğu için yağmurun da etkisiyle istinat duvarı çöktü.

        10 dakika sonra büyük bir çatırtı daha koptu. Arka tarafa doğru kaydık. Kendimizi zor dışarı attık. Komşular hepimiz birbirimize haber verdik. Binayı hemen boşalttık. Korkudan sesim kısıldı.

        Çok korktum. Aslında kentsel dönüşüme girecekti bina ama apartmanda 4 kişi itiraz etti. Süreç uzadı. Onlar yüzünden evsiz kaldık." dedi.
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