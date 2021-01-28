Diyarbakır'da, ihbar üzerine 8 katlı binanın bodrum katına baskın yapan polis, yaklaşık 1 metre boyundaki dış kapıyı koçbaşıyla kırarak, içeri girdi.
50 KİŞİYE 157 BİN 500 LİRA CEZA
Bir kapı ile daha karşılan ekipler, alkollü eğlence mekanına dönüştürülen bodrum kattaki 26'sı kadın 50 kişiye toplam 157 bin 500 TL ceza kesti.
Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Öğretmenler Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın bodrum katında, dün gece kısıtlama saatinde eğlence yapıldığı ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Sokakta güvenlik önlemi alan polis, binanın dışından girilen bodrum katın yaklaşık 1 metrelik kapısını çaldı.