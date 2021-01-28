

50 KİŞİYE 157 BİN 500 LİRA CEZA

Bir kapı ile daha karşılan ekipler, alkollü eğlence mekanına dönüştürülen bodrum kattaki 26'sı kadın 50 kişiye toplam 157 bin 500 TL ceza kesti.

Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Öğretmenler Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın bodrum katında, dün gece kısıtlama saatinde eğlence yapıldığı ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.