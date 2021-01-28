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    • 28.01.2021 10:55
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    • 28.01.2021 11:04
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    SON DAKİKA: 'da koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen mekanda eğlenen 50 kişiye 157 bin 50 lira ceza

    Son dakika haberine göre 'da, ihbar üzerine 8 katlı binaya baskın yapan polis, alkollü eğlence mekanına dönüştürülen bodrum kattaki 26'sı kadın 50 kişiye toplam 157 bin 500 TL ceza kesti.

    Polis koçbaşıyla girdi! 157 bin 50 lira ceza kesti

    Diyarbakır'da, ihbar üzerine 8 katlı binanın bodrum katına baskın yapan polis, yaklaşık 1 metre boyundaki dış kapıyı koçbaşıyla kırarak, içeri girdi.


    50 KİŞİYE 157 BİN 500 LİRA CEZA
    Bir kapı ile daha karşılan ekipler, alkollü eğlence mekanına dönüştürülen bodrum kattaki 26'sı kadın 50 kişiye toplam 157 bin 500 TL ceza kesti.

    Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Öğretmenler Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın bodrum katında, dün gece kısıtlama saatinde eğlence yapıldığı ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    Sokakta güvenlik önlemi alan polis, binanın dışından girilen bodrum katın yaklaşık 1 metrelik kapısını çaldı.

        Açan olmayınca ekipler, savcılık izniyle kapıyı koçbaşıyla kırarak içeri girdi.

        Karşılarına çıkan ikinci kapıyı da açan ekipler, müzikli ve alkollü eğlence mekanına dönüştürülen kattaki 26'sı kadın 50 kişiye 'koronavirüs tedbirlerini ihlal'den toplam 157 bin 500 TL ceza kesti. Bodrum katın kapısı, zabıta ekiplerince mühürlendi.

        AYICIKLA UZAKLAŞTI
        İçeriden kucağında boyu kadar oyuncak ayı ile çıkan kadın, bir süre dışarıda oturduktan sonra kucağına alıp, yürüyerek uzaklaştı.

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        Haberler Yaşam SON DAKİKA: Diyarbakır'da koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen mekanda eğlenen 50 kişiye 157 bin 50 lira ceza