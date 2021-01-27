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    • 27.01.2021 12:19
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    • 27.01.2021 12:19
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    SON DAKİKA: ’da feci kaza! Takla atarak ters şeride girdi: 2 ölü 4 yaralı

    Son dakika haberine göre, ’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, takla atarak ters şeride girdi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

    İHA
    Burdur’da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

    'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, takla atarak ters şeride girdi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

    Kaza, gece saat 03.00 sıralarında -Burdur karayolu Dağbeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur istikametine seyir halinde olan Ömer Boynukara (36) idaresindeki 07 ZK 963 plakalı otomobil yağmurda kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

    Aracın kendi şeridinden taklalar atarak karşı şeride geçtiği kazada sürücü Ömer Boynukara ve araçta bulunan Gözde Alican hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

    Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastanelere sevk edildi.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Burdur’da feci kaza! Takla atarak ters şeride girdi: 2 ölü 4 yaralı