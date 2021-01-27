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    • 27.01.2021 09:09
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    SON DAKİKA: 5 milyar euroya hükmediyor! kırmızı bültenle arıyor

    Son dakika haberi: Sanal bahis çetesinde 5 milyar euroya hükmettiği öne sürülen ve adamları 2017'de yakalandı. Mahkeme 2018'de tahliye kararı verdi. Şahin ve adamları cezaevinden salıverilirken Şahin'in tahliyesi eksik evraklardan dolayı gerçekleşmedi. Savcılık tahliye kararına itiraz etti ancak Veysel Şahin'in adamları kayıplara karıştu. Sağ kol olduğu iddia edilen için aracılığıyla kırmızı bülten çıkarıldı. 3 gün önce 'a tutuklanan Başer ardından salıverildi.

    5 milyar euroya hükmediyor! Kırmızı bültenle aranıyor

    Cumhuriyet Savcılığı tarafından ve 60 adamı hakkında 'suç örgütü kurmak', 'örgüt üyesi olmak', 'yasadışı bahis oynatmak' iddiaları ile dava açıldı.

    2018'DE TAHLİYE EDİLDİLER
    Tutuklu olarak yargılanan Şahin ve 3 adamının tahliyesi için avukatları Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, 13 Nisan 2018'de tahliye kararı verdi. Şahin'in adamları cezaevinden salıverildi, Şahin'in tahliyesi ise eksik evraklardan dolayı gerçekleşmedi. Aynı gün tahliye kararları için itiraz etti ve mahkeme bu kez yakalama ve tutuklama kararı verdi.

    KAYIPLARA KARIŞTILAR
    Ancak Veysel Şahin'in adamları çoktan kayıplara karışmıştı. Veysel Şahin'in sağ kolu olduğu iddia edilen hakkında aracılığıyla kırmızı bülten çıkartıldı. Tüm dünyada hakkında yakalama kararı bulunan Derkan Başer'in 3 gün önce 'da yakalandığı, ardından salıverildiği bildirildi.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: 5 milyar euroya hükmediyor! Interpol kırmızı bültenle arıyor