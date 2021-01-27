Korgan, 30.000 nüfusu ile Ordu'nun en büyük 6. ilçesi. Coğrafi şartlar sebebiyle zor bir bölgede yer almakta. Toplamda 20 yaylası, dereleri, vadileri, şelaleleri ile muhteşem bir doğal güzelliğe sahip bir Karadeniz ilçesi. Korgan ilçesinin kuşkusuz en büyük problemi de dağınık yerleşmeden dolayı yol oluşturmakta. Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, göreve geldiği 2014 yılından bu yana yapmış olduğu çalışmaları "İlçemize göreve başladığımızda en büyük problemin yol olduğunu gördük.

Bu sorunu kökten çözmek, yaptığımız bir yolu kalıcı hale getirmek için en hızlı ve gerekli çarenin beton yol olduğunu gördük. Gerek Ordu Büyükşehir Belediyemiz gerekse karayollarımızla beraber hareket ederek ilçe tarihimizin en büyük yol yapım seferberliğini gerçekleştirdik. Korgan Belediyemiz'e öncelikle beton santrali kurarak ilçemize bağlı yol ağlarından 7 yılda 200 km. beton yol yapımı gerçekleştirdik. Bunun maliyeti 4 milyon TL'yi buldu" diye anlattı.

GÜLER DESTEK

Başkan Kiraz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'den büyük destek gördüklerini belirterek, "Büyükşehir, ilçemiz için toplamda 30 km. beton yol, 40 km. sıcak asfalt yol yapımı gerçekleşti. 1939'daki büyük Erzincan depreminden bu yana göçmekte olan Sülük Gölü Mevkii yol çalışmaları da nihayete kavuştu. Burada 2 heyelan gölü boşaltıldı, Roma Drenaj sistemiyle suya akış verildi ve göçme engellenerek yol güzergahı değiştirildi. Hem yolu kurtarmış olduk hem de suyu mahallelerimizde değerlendirme imkanı bulduk. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız, Değerli Bakanımız Sayın Dr. M. Hilmi Güler'e çok teşekkür ediyorum. Kendisi tüm projeleri dikkatle takip ediyor. İnşallah onun gayreti ile bir çok yolumuz daha bitmiş olacak" dedi.

PARKLAR TAMAM

Kiraz, "İlçemize Doğa Park ve Beylikdüzü Park olmak üzere birini İller Bankası'na, diğerini İstanbul Beylikdüzü Belediyesi'ne yaptırmak üzere 2 sosyal tesis ve park kazandırdık. İteniçi Mesire Alanımız ile Kayabaşı Mesire Alanımızı B tipi Mesire Alanından A tipi mesire alanına çevirdik ve buralarda sosyal tesisler inşa ettik. 17 Mahallemizin merkezi noktalarına çocuk oyun gruplarımızı yerleştirdik. Çocuklarımızın diş sağlığı ile ilgili 7000 adet diş bakım seti dağıttık. 2000 ailemize iaşe ve gıda malzemesi dağıttık" diye konuştu.

SANAYİ SİTESİ BİTTİ

Kiraz, "Sanayi sitemizi söz verdiğimiz gibi bitirerek esnafımızın hizmetine sunduk. Kuşkusuz en büyük projelerimizden birisi Korgan Sanayi Sitemiz... Sanayi esnafımız ilçe merkezinde bina altlarında hizmet vermekteydi. Sanayi kooperatifimiz arazi alımı yapmış ve yıllarca herhangi bir faaliyette bulunamamıştı. Bizler öncelikle sanayi kooperatifimizin aldığı araziyi sanayi esnafımızın da desteği ile belediyemize aldık. Sonra alanı etrafındaki bahçeleri de alarak büyüterek 20 dönüme çıkardık. 80 dükkanlık sanayi sitesi inşaatımızın temelini 2015'te attık. Ek dükkanlar yapmak gündemimizde. Böylelikle şehir merkezimizin trafiği rahatladı. Esnafımız konforlu bir işyeri sahibi oldu. Başta sanayi Kooperatifi Başkanı Nail Yaldızlı olmak üzere emeği geçen tüm esnafımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ARITMA ŞEBEKESİ HAZIR

KIRAZ, "2014'te göreve geldiğimizde ilçemiz maalesef arıtmaya sahip değildi. Vatandaşlarımız ara ara kesilen, doğal yollarla arıtılan şebeke suyunu kullanmakta idi. Ordu Büyükşehir Belediyemiz OSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 6 milyon liraya kimyasal arıtma yapılarak öncelikle suyumuzun arıtması gerçekleştirildi. Mevcut barajımıza alternatif 2 farklı baraj inşasına başlandı. Bunlardan biri olan 25 bin metreküplük Cılızlar Deresi barajı inşaatı bitti. Su tutmaya başladı. Diğer Barajımız da DSİ tarafından yapılıyor. Yüzde 35'lik bölümü tamamlandı. Susuz Mahallemiz, arıtmasız şebekemiz kalmayana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz" diyerek müjde verdi.

YEŞİL YOL PROJESİ

Kiraz, Korgan'ı şaha kaldıracak en önemli projelerden biri olan yeşil yol projesinin 21 kilometresinin ilçe sınırları içindeki yaylalardan geçtiğini hatırlatarak, "Bu yolların beton yol çalışmaları devam etmektedir. Bu yapılanlar tabii ki yeterli değil, ekiplerimizle geceli gündüzlü yol yapım çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.

YATIRIMLAR SON SÜRAT!

Kiraz, son 6 yılda Korgan'da büyük yatırımlara imza attıklarını belirterek, "Su yatırımları, yol yatırımları ve en önemlisi de eğitim yatırımlarına önem verdik. Bunlar, Korgan Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi, Mesleki Anadolu Lisesi, Tepealan ÇPL, Çayırkent ÇPL, Çayırkent Aşağıoba İlkokulu, Korgan İmam Hatip Ortaokulu, Korgan İmamhatip ve Mesleki Lise kız yurtları ve Kız Kuran Kursumuz'dur. Bunlar sadece bizim dönemimizde yapılan okullarımız. Tabi bunların yanında 40 yataklı Korgan Devlet Hastanesi, Tepealan Sağlık Ocağı ve Tepealan 112 Acil Servisi... Hepsi bizim dönemimizde ve girişimlerimizle oldu. İlçemiz kendi kendine yeten ve artık dağı bayırı yolu ile değil hizmetleri ile adından söz ettiren bir ilçe. Bunu başarabilmekte tecrübe ve ekip işi. Ordu Milletvekillerimiz Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu ve Ergün Taşçı'ya çok teşekkür ediyorum. Ne zaman bir sıkıntımız olsa var güçleriyle bize destek oldular" diye konuştu...

İÇ ANADOLU'YA BAĞLANDIK

Kiraz, Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan ve en kısa yol olan İslamdağ-Korgan yolunun Karayolları tarafından yapılarak hizmete girdiğini belirterek, "Gerekli düzenlemeler ile yol 2022 yılında tamamen bitmiş olacak. Yine Karayolları tarafından Niksar- Korgan yolumuz da bitirilerek ilçemiz yolların kesiştiği bir merkez haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

KAPALI PAZAR

Kiraz, "Ordu Büyükşehir Belediyemiz tarafından ilçemize Kapalı Pazar alanı kazandırdık. Burada sadece kapalı pazar değil, ayrıca bir nevi sosyal tesis görevini görüyor. Düğünler konferanslar ve çeşitli etkinliklerin yapılabildiği, içerisinde ofis, lavabolar ve otopark alanın olduğu bir alan. Hamdolsun bu hizmetlerin hepsi bize nasip oldu" diye konuştu.

YAYLALAR ŞEHRİ

Başkan Kiraz, "Korgan 20 farklı yaylası, menderesleri, şelaleleri ve orman gülleri ile adeta yalancı cennet. Bu güzellikleri tüm dünyaya göstermek, ilçemizi doğa turizmine kazandırmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. İlçemizde 40 yataklı Öğretmen Evi otel vazifesi görüp misafirlerimizi ağırlamakta. Özellikle Korgan Yaylamıza yaptığımız kamelyalar, sosyal tesis ve hatıra ormanı ile çehresi değişti. Yaylamızda her yıl Orman Gülü Festivali'mize binlerce insan katılıyor. Hem kültürümüzü yaşatıyoruz hem de ilçemizin ekonomisine katkı sunuyoruz. Korgan Yaylası, İteniçi Mesire alanımız, Yalman Tepesi, Çiseli Şelalesi, Çağlayanbaşı Şelalesi ilçemizdeki en önemli turizm alanları. Korgan Yaylamızdaki göletimiz ayrıca kano sporlarına ve yaylalarımızda bir çok nokta kış sporları için gayet uygundur" dedi.