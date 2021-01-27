Kızının meslek sahibi olması için fedakarlık yaptığını söyleyen 58 yaşındaki 2 çocuk babası Bilal Başol, "Evde ne yaptıysak internet çekmedi. Kızımın eğitiminden geri kalmasını istemedim. GSM operatörlerinin bile değiştirdim. Ancak yine de olmadı. 'Kızım derslerine rahatça girsin' diye tarlaya yaptığım tek odalı barakanın içine soba da kurdum. Kız çocukları eğitimden geri kalmamalı, ekonomik özgürlüklerini kazanmalıdır. Tüm amacım, kızımın meslek sahibi olması" diye konuştu.

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