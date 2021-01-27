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    • Yaşam
    • 27.01.2021 20:43
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    • 27.01.2021 21:12
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    Kar ve buzlanma etkili olacak! Vatandaşlara önemli uyarı: , , ... | GENELİ

    'da devam eden yağmurun, gece saatlerinden itibaren yükseklerden başlayarak kar yağışına dönüşmesi ve 2-5 santimetre civarı örtü yapması öngörülüyor. , Ankara'da yaşayan vatandaşları, kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı. İşte haberin detayları ve Ankara başta olmak üzere genelinde na dair tüm detaylar...

    Vatandaşlara kritik uyarı! Kar ve buzlanma...

    Ankara'da bu gece kar yağışı, sabaha buzlanma ve don olayı bekleniyor.



    2-5 SANTİMETRE CİVARI ÖRTÜ YAPABİLİR
    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ankara'da devam eden yağmurun, gece saatlerinden itibaren yükseklerden başlayarak kar yağışına dönüşmesi ve 2-5 santimetre civarı örtü yapması öngörülüyor.



    VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI
    Özellikle buzlanma ve don olayı nedeniyle başta yüksek kesimler olmak üzere sabah saatlerinde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



        ANKARA -1°C, 1°C
        Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





        Yağışların Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.



        TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

        İSTANBUL'UN BATI VE YÜKSEK KESİMLERİ KAR YAĞIŞLI

        MARMARA
        Çok bulutlu ve bölge genelinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        EDİRNE -3°C, 4°C
        Çok bulutlu ve kar yağışlı



            İSTANBUL 0°C, 5°C
            Çok bulutlu ve karlakarışık yağmurlu, batı ve yüksekleri ile zamanla il geneli kar yağışlı

            KIRKLARELİ -5°C, 2°C
            Çok bulutlu ve kar yağışlı

            KOCAELİ 1°C, 5°C
            Çok bulutlu yağmur ve karlakarışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı

            EGE
            Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın; Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



            A.KARAHİSAR -2°C, 1°C
            Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            DENİZLİ 2°C, 6°C
            Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

            İZMİR 3°C, 7°C
            Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

            MANİSA 1°C, 6°C
            Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

            AKDENİZ
            Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin çevreleri ile Adana'nın batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ile Isparta'nın doğu ve Konya'nın batısında yoğun kar (20-50 cm) şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



            ADANA 7°C, 15°C
            Çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            ANTALYA 5°C, 12°C
            Çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda kuvvetli, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

            HATAY 6°C, 13°C
            Çok bulutlu, sağanak yağışlı




                ISPARTA -2°C, 3°C
                Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğusunun yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

                İÇ ANADOLU
                Çok bulutlu, yağmur ve karlakarışık yağmurlu, zamanla bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmeceği tahmin ediliyor.



                ANKARA -1°C, 1°C
                Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

                ÇANKIRI 0°C, 2°C
                Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

                ESKİŞEHİR -2°C, 1°C
                Çok bulutlu karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                KONYA -2°C, 4°C
                Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı



                BATI KARADENİZ
                Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların Bolu Dağı geçişi başta olmak üzere İç kesimlerinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

                BOLU -1°C, 1°C
                Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu Dağı geçişi başta olmak üzere yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

                DÜZCE 2°C, 4°C
                Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

                KASTAMONU -1°C, 1°C
                Çok bulutlu, yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

                ZONGULDAK 1°C, 3°C
                Çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu



                    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, yarın zamanla iç kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

                    AMASYA 5°C, 7°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yarın zamanla karla karışık yağmurlu

                    RİZE 12°C, 14°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu

                    SAMSUN 6°C, 7°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

                    TRABZON 13°C, 14°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu

                    DOĞU ANADOLU
                    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimleri ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.



                    ERZURUM -4°C, 2°C
                    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın kar yağışlı

                    HAKKÂRİ -4°C, 0°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

                    KARS -11°C, -3°C
                    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

                    VAN -4°C, 5°C
                    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

                    GÜNEYDOĞU ANADOLU
                    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                    DİYARBAKIR 1°C, 11°C
                    Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu yarın yağmurlu

                    GAZİANTEP 3°C, 9°C
                    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

                    SİİRT 4°C, 10°C
                    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

                    ŞANLIURFA 5°C, 13°C
                    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
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