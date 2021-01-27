



ANKARA -1°C, 1°C

Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

ÇANKIRI 0°C, 2°C

Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

ESKİŞEHİR -2°C, 1°C

Çok bulutlu karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA -2°C, 4°C

Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı