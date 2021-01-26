İstanbul'da iş çıkış saatinin gelmesiyle birlikte toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk ve aksamalar yaşanıyor. Harita kırmızıya bürünürken trafik adeta durma noktasına geldi.
YÜZDE 78'E ULAŞTI
İBB'nin Trafik Yoğunluğu Haritasından derlenen verilere göre İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı.
KALABALIKTA SOSYAL MESAFE KURALI HİÇE SAYILDI
Cevizlibağ Metrobüs Durağı'ndaki kalabalıkta sosyal mesafe kuralı hiçe sayılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 18.00 itibariyle yüzde 78'e ulaştı.