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    • 26.01.2021 18:57
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    • 26.01.2021 19:07
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    Yola çıkacaklar dikkat! kırmızıya büründü: Trafik yoğunluğu %78'e ulaştı

    'da iş çıkış saatinde trafikte yoğunluk yaşanıyor. Trafik Yoğunluk sı verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 18.15 itibariyle yüzde 78'e ulaştı. Öte yandan 'nda oluşan yoğunluktan ötürü sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. İşte İstanbul trafiğinde son durum...

    Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul kırmızıya büründü

    İstanbul'da iş çıkış saatinin gelmesiyle birlikte toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk ve aksamalar yaşanıyor. Harita kırmızıya bürünürken trafik adeta durma noktasına geldi.



    YÜZDE 78'E ULAŞTI
    İBB'nin Trafik Yoğunluğu Haritasından derlenen verilere göre İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı.



    KALABALIKTA SOSYAL MESAFE KURALI HİÇE SAYILDI
    Cevizlibağ Metrobüs Durağı'ndaki kalabalıkta sosyal mesafe kuralı hiçe sayılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 18.00 itibariyle yüzde 78'e ulaştı.



        PAZARTESİ GÜNÜ TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'E ULAŞMIŞTI
        Öte yandan, İstanbul'da yeni haftanın ilk gününde kısıtlamaya saatler kala trafikte yoğunluğunun yüzde 80'e çıktığı görülmüştü.



        Trafik yoğunluk haritasında İstanbul'un birçok alanı kırmızı renge bürünmüştü.
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