Ali Güven cebinde kalan son 100 lira ile Bayramiç'e geri döndü. İlçeye gelen Güven, soluğu savcılıkta aldı. Güven, "Maddi durumum zaten iyi değil. Solunum hastalığı ile mücadele ediyorum. Vefat eden eşimden miras kalan arsayı 35 bin TL'ye sattım. Bu parayla da yeniden evlenme hayali kurdum ama mahvoldum. Gülay Ş.'ye bir türlü ulaşamadım. Bayramiç Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum. Bana evlilik için yardımcı olan kişi de şahit oldu. Bütün param gitti, çok zor durumdayım. 800 TL yoksulluk aylığıyla yaşamaya çalışıyorum. Bir arkadaşımın oturmam için verdiği evde yaşıyorum. Evimin elektriği bile yok. Eşimin tarlasından bana kalan parayla ev alacaktım, o para da gitti. Yalnızlık zor, evleneyim dedim olmadı. Devlet büyüklerimden yardım bekliyorum. Beni bu hale kadının bulunmasını istiyorum" dedi.

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