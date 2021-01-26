Bayramiç ilçesinde 4 yıl önce eşini kaybeden 65 yaşındaki Ali Güven, eski bir arkadaşının eşinin aracılığıyla tanıştığı Gülay Ş. tarafından evlenme vaadiyle dolandırıldı. Güven, kendisinden 35 bin TL'den fazla para alarak kayıplara karışan Gülay Ş.'nin bulunmasını istiyor.
ALİ AMCA YALNIZLIĞA ALIŞAMADI
Menderes Mahallesi'nde ikamet eden Ali Güven (65), 4 yıl önce eşi Münire Güven'i kaybetti. Yalnızlığa alışamayan Güven, yeniden evlenme hayalleri kurmaya başladı. Ancak bu hayaller pahalıya patladı.
ESKİ EŞİNİN ARKADAŞI TANIŞTIRDI
Güven, bir tanıdığı aracılığıyla tanıştığı Gülay Ş. tarafından evlenme vaadiyle dolandırıldı. Ölen eşinden miras kalan arsanın satışından 35 bin TL elde eden Güven, bu parayla yeni bir yuva kurmak istedi. Bu süreçte, Bayramiç'ten eski bir arkadaşının eşi olan Şengül isimli kadın devreye girdi. Şengül, Güven'e İzmir'in Selçuk ilçesinde Gülay Ş. ile evlenmek isteyip istemediğini sordu. Güven'in olumlu cevap vermesi üzerine tanışma gerçekleşti.
"BEKLE" DEDİ BİR DAHA GELMEDİ