Kaçak yapılaşmayla gündeme gelen Trabzon'daki Uzungöl'ün eski görünümüne kavuşması için kollar sıvandı. Hazırlanan proje ile gölün etrafı boşaltılacak. Eskiyen yol, kaldırım, peyzaj, ışıklandırma gibi alanlar da onarılacak. Çalışmalar sezona yetiştirilecek.
BUZ KESTİK
Hakkari Yüksekova'da hava sıcaklığı eksi 20 dereceye indi. Vatandaşlar park halindeki araçların üzerini naylon, battaniye ve brandayla kapladı.
BUZ KESTİK
Hakkari Yüksekova'da hava sıcaklığı eksi 20 dereceye indi. Vatandaşlar park halindeki araçların üzerini naylon, battaniye ve brandayla kapladı.