Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'daki Uzungöl'ün eski görünümüne kavuşması için kollar sıvandı

    Kaçak yapılaşmayla gündeme gelen 'daki Uzungöl'ün eski görünümüne kavuşması için kollar sıvandı. Hazırlanan proje ile gölün etrafı boşaltılacak.

    Tertemiz Uzungöl
    Kaçak yapılaşmayla gündeme gelen 'daki Uzungöl'ün eski görünümüne kavuşması için kollar sıvandı. Hazırlanan proje ile gölün etrafı boşaltılacak. Eskiyen yol, kaldırım, peyzaj, ışıklandırma gibi alanlar da onarılacak. Çalışmalar sezona yetiştirilecek.




    BUZ KESTİK
    Hakkari 'da hava sıcaklığı eksi 20 dereceye indi. Vatandaşlar park halindeki araçların üzerini naylon, battaniye ve brandayla kapladı.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Trabzon'daki Uzungöl'ün eski görünümüne kavuşması için kollar sıvandı