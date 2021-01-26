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    • 26.01.2021 08:43
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    • 26.01.2021 08:43
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    Otomobil tarlaya uçtu! Ölü ve yaralılar var

    ’ın ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.İlk tedavilerinin ardından Aydın'a sevk edilen Önal ve Sever'in hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

    DHA
    Otomobil tarlaya uçtu! Ölü ve yaralılar var

    Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, yakınlarında meydana geldi.

    'den istikametine giden (30) yönetimindeki 09 FP 254 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, tarlaya uçtu. Kazada sürücü Emrah Önal ile beraberinde olan (32) yaralanırken, (40) hayatını kaybetti.

    İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. 2 yaralı ambulansla 'ne kaldırıldı. İlk tedavilerinin ardından 'a sevk edilen Önal ve Sever'in hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

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