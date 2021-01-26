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    • 26.01.2021 09:49
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    • 26.01.2021 10:24
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    'dan 'a giden kamyon şoförünün ayakları dondu

    'da bir kargo şirketinde şoförlük yapan 49 yaşındaki ilaç götürdüğü 'dan yola çıktı. 'dan geçerek Erzurum'a varan Olgun eve vardığında ise araçtan inemedi. Kamyon şoförü yaşadıklarını ise şu şekilde anlattı "Kamyonun kaloriferi açıktı. Buna rağmen camlar bile buz tutmuştu. Eve geldiğimde kamyondan inemedim. Çocuklarımdan yardım istedim. Ayaklarımın donduğunu görünce beni hastaneye götürdüler".

    DHA

    Sibirya soğuklarının etkili olduğu Erzurum'da evli ve 6 çocuk babası Hanif Olgun çalıştığı kargo şirketine ait kamyonla Iğdır'a ilaç götürdü. Olgun, 21 Ocak'ta akşam saatlerinde dönüş için yola çıktığı sırada havanın çok soğuk olması nedeniyle kamyonun kaloriferlerini sonuna kadar açtı.

    "AĞRI DAĞI ETEKLERİNDE SICAKLIK EKSİ 35'İ GÖSTERİYORDU"
    Ancak kamyonun ön camı hariç tüm camları buz tuttu. Doğubayazıt ve Ağrı üzerinden Erzurum'a geldiğini belirten Hanifi Olgun, "Kargoda kamyon şoförü olarak çalışıyorum. Iğdır'a ilaç götürdüm. Doğubayazıt ilçesi ve Ağrı üzerinden Erzurum'a gelirken hava çok soğuktu. Özellikle Ağrı Dağı eteklerinden geçerken kamyonun içindeki sıcaklık eksi 35'i gösteriyordu.

    "EVE GELDİĞİMDE ÜŞÜYEN AYAKLARIM NEDENİYLE KAMYONDAN İNEMEDİM"
    Kaloriferi sonuna kadar açtım ama hiç fayda etmedi. Camlarda bir parmak kalınlığında buz vardı. Ayaklarımın üşüdüğünü hissettim ama bunun normal olduğunu sandım.

        Bir an evvel Erzurum'a gelmek için durmadım. Eve geldiğimde üşüyen ayaklarım nedeniyle kamyondan inemedim.

        "BOTLARIMI ÇIKARDIĞIMDA AYAKLARIMIN YANDIĞINI GÖRDÜM"
        Çocuklarımı telefonla arayıp yardım istedim. Beni kamyondan indirip, eve götürdüler. Eşime ayaklarımı hissetmediğimi söyledim. Botlarımı çıkardığımda patladığını gördüm. Hemen hastaneye geldik.

        Doktorlar ayaklarımın yandığını söyleyerek yanık merkezinde tedaviye aldılar. 20 senedir şoförüm. Çok soğuklar gördüm ama böyle bir şey ne yaşadım ne de duydum" diye konuştu.

            CERRAHİ MÜDAHALE GEREKEBİLİR
            Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi doktorları, Hanifi Olgun'un soğukta uzun süre kalmasına bağlı olarak ayaklarında donma nedeniyle ikinci ve üçüncü derecede yanıklar oluştuğunu belirtti. Doktorlar, erken müdahale nedeniyle şimdilik medikal müdahalede bulundukları Olgun'a ileride cerrahi müdahale gerekebileceğini belirtti.
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