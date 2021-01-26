Sibirya soğuklarının etkili olduğu Erzurum'da evli ve 6 çocuk babası Hanif Olgun çalıştığı kargo şirketine ait kamyonla Iğdır'a ilaç götürdü. Olgun, 21 Ocak'ta akşam saatlerinde dönüş için yola çıktığı sırada havanın çok soğuk olması nedeniyle kamyonun kaloriferlerini sonuna kadar açtı.
"AĞRI DAĞI ETEKLERİNDE SICAKLIK EKSİ 35'İ GÖSTERİYORDU"
Ancak kamyonun ön camı hariç tüm camları buz tuttu. Doğubayazıt ve Ağrı üzerinden Erzurum'a geldiğini belirten Hanifi Olgun, "Kargoda kamyon şoförü olarak çalışıyorum. Iğdır'a ilaç götürdüm. Doğubayazıt ilçesi ve Ağrı üzerinden Erzurum'a gelirken hava çok soğuktu. Özellikle Ağrı Dağı eteklerinden geçerken kamyonun içindeki sıcaklık eksi 35'i gösteriyordu.
"EVE GELDİĞİMDE ÜŞÜYEN AYAKLARIM NEDENİYLE KAMYONDAN İNEMEDİM"
Kaloriferi sonuna kadar açtım ama hiç fayda etmedi. Camlarda bir parmak kalınlığında buz vardı. Ayaklarımın üşüdüğünü hissettim ama bunun normal olduğunu sandım.