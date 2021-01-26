Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Karaova Mahallesi'nde Aysel Altunbaca, sahibi olduğu tekstil mağazasında yemek yaparken, ocağın üzerinde unuttuğu düdüklü tencere patladı.

Düdüklü tencerenin patlamasının ardından çıkan yangında, alevler kısa sürede işyerini sardı.

YÜRÜME ENGELLİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Patlama ve ardından çıkan yangında yaralanan anne Altunbaca güçlükle dışarı çıkmayı başarırken, yürüme engelli olduğu öğrenilen oğlu Mesut Altunbaca ise alevlerden kaçamadı.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



