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    • Yaşam
    • 26.01.2021 23:42
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    • 26.01.2021 23:42
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    Aydın 'nda düdüklü tencere faciası: 1 ölü, 1 yaralı

    Aydın 'nda bir tekstil atölyesinde ocakta unutulan düdüklü tencerenin patlaması nedeniyle yangın çıktı. Yangında iş yeri sahibi ağır yaralanırken, yürüme engelli olduğu için kaçamayan oğlu yaşamını yitirdi.

    AJANSLAR
    Düdüklü tencere faciası! Ölü ve yaralı var

    Aydın'ın ilçesine bağlı Karaova Mahallesi'nde , sahibi olduğu tekstil mağazasında yemek yaparken, ocağın üzerinde unuttuğu düdüklü tencere patladı.

    Düdüklü tencerenin patlamasının ardından çıkan yangında, alevler kısa sürede işyerini sardı.

    YÜRÜME ENGELLİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Patlama ve ardından çıkan yangında yaralanan anne Altunbaca güçlükle dışarı çıkmayı başarırken, yürüme engelli olduğu öğrenilen oğlu ise alevlerden kaçamadı.

    Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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