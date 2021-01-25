Kaynak saç, günümüzde en çok tercih edilen saç uzatma yöntemlerinden. Daha çok hacimsiz, seyrek, geç uzayan, cansız, boya ve ısıl işlemlerden yıpranmış saçlara sahip kadınların tercih ettiği bu devrim niteliğindeki yöntem, kısa sürede uygulanıyor ve muhteşem sonuçlar yaratıyor. Ancak kadınları hayallerindeki görüntüye kavuşturan bu işlemin profesyonel ellerde yapılması şart.



KUAFÖRÜN DENEYİMİ ÇOK ÖNEMLİ

Bahçeşehir'de kendi adını taşıyan salonunda hizmet veren ve kaynak saç uygulamalarıyla şöhreti Türkiye sınırlarını aşan ünlü kuaför Yakup Minaz, bu konuda kadınları uyarıyor: "Kaynak saç yöntemi, kadınların arzu ettikleri model ve dolgunlukta saçlara kavuşmasını sağlar. Ancak kuaförün bu alandaki deneyimi ve hassasiyeti çok önemli. Bilinçli yapılan hiçbir işlem saça zarar vermez. Kaynak uygulamasının da var olan saça zarar vermemesi için profesyonel ellerde yapılması şart."



INSTAGRAM FENOMENİ

Başarılı uygulamaları sosyal medyada da büyük ilgi gören ve Instagram'da 230 bin takipçiye ulaşan Yakup Minaz, kaynak saçta kendi stilini yaratanlardan: "Keratin kaynak, mikro kaynak, boncuk kaynak, tres kaynak gibi farklı kaynak uygulamaları var. Ben, tres kaynak uygulamasını Türkiye'de yaygınlaştırdım. Saça hiçbir zararı olmayan ve sadece 15 dakikada uygulanabilen bu yöntemde kendime ait bir stil yarattım. Bu tamamen bana has yöntemi bulabilmek için 2 kilo saçı hibe ettim ama sonucuna değdi. Kaynak saç uygulamalarımızla elde ettiğimiz muhteşem saçları sosyal medya hesaplarımızda da paylaşıyoruz. Bu sayede ismimizi duymayan kalmadı. Markamız son 5 yıl içinde çok iyi yerlere geldi. Şimdi sadece İstanbul değil, Türkiye'nin ve Avrupa'nın dört bir yanından kadınlar kaynak saç yaptırmaya salonumuza geliyor."