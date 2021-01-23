53 yaşındaki kadın KOSGEB'den destek aldı kendi işini kurdu

Bu işler sıkıntılı olmasına rağmen verdiğimiz bu yemeklerle mutluyuz. Eşimin kendine olan özgüveni arttı. Evdeyken daha masumdu, sosyal çevresi arttı. Kadınların kendi ayakları üzerinde durmaları ile özgüvenleri artıyor ve çocuk yetiştirmede de bunun daha faydalı olacağına inanıyorum" diye konuştu.