İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde hafta içi saat 21.00'dan sonra ile hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kısıtlama saatlerinde kent genelinde denetim yapıyor. Alınan tedbirler sonuç verdi, kentte kasım ayında günlük ortalama 800 olan vaka sayısı, 50'ye kadar düştü.
Vaka sayısındaki düşüş, Sağlık Bakanlığı'nın HES mobil uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Aralık ayında kentin tamamı yüksek risk anlamındaki kırmızıdan yeşile dönerken, vakaların 50'ye gerilemesi ile 'düşük risk' anlamına gelen maviye büründü.
EVDE TEDAVİ SAYISI 6 BİNDEN 551'E GERİLEDİ
Sokağa çıkma kısıtlamaları, testi pozitif çıkan ancak belirti göstermediği için evlerinde tedavi görenleri de olumlu etkiledi.