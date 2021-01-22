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    • 22.01.2021 10:26
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    • 22.01.2021 11:32
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    SON DAKİKA: 'de koronavirüs haritasında renk maviye döndü

    Son dakika haberi: 'de koronavirüs salgınının ikinci kez zirve yapmasının ardından şehirlerde üst üste tedbirler alındı. 'de bu alınan tedbirler sonuç verdi. Kentte günlük vaka sayısı 50'ye düşerken HES uygulamasındaki koronavirüs haritasında ise renk "düşük risk" anlamına gelen valiye döndü. Eskişehir'de mart ayından bu yana 711 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

    DHA

    İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde hafta içi saat 21.00'dan sonra ile hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kısıtlama saatlerinde kent genelinde denetim yapıyor. Alınan tedbirler sonuç verdi, kentte kasım ayında günlük ortalama 800 olan vaka sayısı, 50'ye kadar düştü.

    Vaka sayısındaki düşüş, Sağlık Bakanlığı'nın HES mobil uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Aralık ayında kentin tamamı yüksek risk anlamındaki kırmızıdan yeşile dönerken, vakaların 50'ye gerilemesi ile 'düşük risk' anlamına gelen maviye büründü.

    EVDE TEDAVİ SAYISI 6 BİNDEN 551'E GERİLEDİ
    Sokağa çıkma kısıtlamaları, testi pozitif çıkan ancak belirti göstermediği için evlerinde tedavi görenleri de olumlu etkiledi.

        Kasım ayında 6 binin üzerinde olan evde tedavi gören kişi sayısı 551'e geriledi.

        Koronavirüs tedavisi sağlayan Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görenlerin sayısı 750'den 151'e düştü.

        Halen pandemi servislerinin yoğun bakımlarımda 50 kişi tedavi görüyor. 8 kişi ise entübe edilmiş durumda.

            711 KİŞİ KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
            Eskişehir'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı mart ayından bu yana, 81'i son 1 ayda olmak üzere 711'i geçti.

            Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, günlük pozitif vakaların azalmasına rağmen denetimlerini sürdürüyor.

            Halkın yoğun olarak bulunduğu caddelerinde HES kodu sorgulaması yapılıyor.

                54 BİN KİŞİ KORONAVİRÜSÜ YENDİ
                Eskişehir'de koronavirüsün ortaya çıktığı mart ayından bu yana 385 bin 265 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 56 bin 217 kişi pozitif çıktı.

                Kentte 702 kişi halen tedavi görürken, 54 bin 804 kişi ise koronavirüsü atlatarak, iyileşti.
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