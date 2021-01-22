İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde hafta içi saat 21.00'dan sonra ile hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kısıtlama saatlerinde kent genelinde denetim yapıyor. Alınan tedbirler sonuç verdi, kentte kasım ayında günlük ortalama 800 olan vaka sayısı, 50'ye kadar düştü.