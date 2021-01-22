Kentte yaşayan iş insanı Ersin Zülfikaroğlu ve arkadaşı inşaat mühendisi İrfan Sağlam, 6 ay önce birlikte piknik yaparken, dekoratif kültür tuğlası imalatı fabrikası kurma yönünde fikir birliği oluşturdu. İkili, ertesi gün araştırmalara başlayarak üretim için gerekli araç ve gereçleri temin etti. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik'in de yardımıyla Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika kurulurken, imalata başlandı. Kısa sürede de Kenya, Güney Afrika, Gürcistan, Azerbaycan, Irak, İran, Romanya ve Bulgaristan dahil 14 ülkeye ihracata başlandı.
"GEL TAŞ ÜRETELİM"
İş fikrinin piknikte akıllarına geldiğini söyleyen insanı Ersin Zülfikaroğlu, ''Ortağım ile birlikte 6 ay önce pikniğe gitmiştik. Günlük hayattan sohbet ederken, ben hiç unutmuyorum; İrfan bey bir sandalyede oturuyordu. Benim de arkam dönüktü. Arkam dönük bir şekilde 'İrfan gel taş üretelim' dedim. İrfan bey sadece şunu söyledi; 'Sen istiyorsan her türlü yanındayım' dedi.
Biz o günün sabahı hiçbir şeyin hesabını kitabını yapmadan arabamıza bindik ve 3 gün boyunca Covid-19 nedeniyle arabada yatmak zorunda kaldık. İkinci günü hemen makinelerimizi aldık. Burada fabrikamızı tuttuk. Ticaretimize başlamış olduk'' dedi.