2021'de Yay burcu, yüksek kürelerde yüzecek. Saf duyguları, farklı patlamaları ve serebral içgüdüleriyle mükemmelliği hayal edeceksiniz. Bunu rüyalarınızda göreceksiniz. Ancak yeryüzüne geri dönseniz iyi olur:
Ölümlülerin büyüsünün rüyalarımızdaki meleklerin büyüsüne eşit olduğunu göreceksiniz. Gözlerinizi iyice açın ve her şeyden önce en iyi seçimi yapın, aksi takdirde çift hayatında hata yapma riskini alırsınız.
MACERA ARZUSU
Çiftler, uyum ihtiyacı ile macera arzusu arasında gidip gelecektir. Bu ayın iklimi nedeniyle eşinizden şüphe duyacaksınız, ancak hiçbir şey tavrınızı haklı gösteremez. İlkbahar aylarında, durum böyle olmasa da çok kıskanma riski vardır.