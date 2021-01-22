HASSAS BİR DUYGU

Bu yılda zaten var olan bir arkadaşlık, tıpkı sizin istediğiniz gibi daha derin ve hassas bir duyguya dönüşebilir. Öte yandan, zaten uzun vadeli bir ilişkiye girdiyseniz, yılın son kısmında nişan, evlilik veya bir balayı gibi birden fazla tatminin tadını çıkarabilirsiniz.