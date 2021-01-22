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    2021’de , yüksek kürelerde yüzecek | 22 Ocak Yay burcu yorumu

    2021’de , yüksek kürelerde yüzecek. Saf duyguları, farklı patlamaları ve serebral içgüdüleriyle mükemmelliği hayal edeceksiniz. Bunu rüyalarınızda göreceksiniz. Ancak yeryüzüne geri dönseniz iyi olur: Ölümlülerin büyüsünün rüyalarımızdaki meleklerin büyüsüne eşit olduğunu göreceksiniz. Gözlerinizi iyice açın ve her şeyden önce en iyi seçimi yapın, aksi takdirde çift hayatında hata yapma riskini alırsınız.

    Aşkta gerilmeyin

    2021'de Yay burcu, yüksek kürelerde yüzecek. Saf duyguları, farklı patlamaları ve serebral içgüdüleriyle mükemmelliği hayal edeceksiniz. Bunu rüyalarınızda göreceksiniz. Ancak yeryüzüne geri dönseniz iyi olur:

    Ölümlülerin büyüsünün rüyalarımızdaki meleklerin büyüsüne eşit olduğunu göreceksiniz. Gözlerinizi iyice açın ve her şeyden önce en iyi seçimi yapın, aksi takdirde çift hayatında hata yapma riskini alırsınız.

    MACERA ARZUSU
    Çiftler, uyum ihtiyacı ile macera arzusu arasında gidip gelecektir. Bu ayın iklimi nedeniyle eşinizden şüphe duyacaksınız, ancak hiçbir şey tavrınızı haklı gösteremez. İlkbahar aylarında, durum böyle olmasa da çok kıskanma riski vardır.

        Bu duyguya karşı savaşmakla her türlü ilginiz var çünkü uzun vadede sadece acı verici, gereksiz ve hatta yıkıcı çatışmalara neden olabilir. Her şeyden önce aşk güven ile ilgilidir.

        TATLI BİR SÖZ
        Yıldızların kutsamalarıyla, çiftin hayatı 2021'in ikinci yarısından itibaren uyumlu olacak. Ancak partnerinizi ihmal etmekten kaçının. Tatlı bir söz, küçük bir ilgi mucizeler yaratabilir.

        Bunun yerine, herhangi bir ilgi eksikliği, gereksiz anlaşmazlıklara neden olabilir. Sosyal hayatınızı nasıl geliştirebileceğinizi düşünün çünkü bu, daha objektif bir evlilik hayatı fikrinize yardımcı olur.

            HASSAS BİR DUYGU
            Bu yılda zaten var olan bir arkadaşlık, tıpkı sizin istediğiniz gibi daha derin ve hassas bir duyguya dönüşebilir. Öte yandan, zaten uzun vadeli bir ilişkiye girdiyseniz, yılın son kısmında nişan, evlilik veya bir balayı gibi birden fazla tatminin tadını çıkarabilirsiniz.
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            Haberler Yaşam 2021’de Yay burcu, yüksek kürelerde yüzecek | 22 Ocak Yay burcu yorumu