Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde (UKOSB) deri işleme sektöründe faaliyet gösteren Ahmet Kanay Deri firması, geleneksel deri ürünlerinden farklı malzemeler geliştirmek üzere çalışma başlattı.
DÜNYACA ÜNLÜ MARKALAR ŞEFFAF DERİNİN PEŞİNDE
Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle deri mühendislerinin yürüttüğü proje sonucu 0,4 milimetre kalınlığında şeffaf deri geliştirildi. Dünya fuarlarında tanıtılan ürün, Fransa ve Hong Kong'daki deri fuarlarında yenilikçilik ödüllerine layık görüldü. Dünyaca ünlü markaların radarına giren şeffaf deri, giysi ve ayakkabılarda kullanılmaya başlandı.
İLGİ MEMNUNİYET VERİCİ
Firmanın Üretim Müdürü Murat Taşer, AA muhabirine Ar-Ge sürecinde hayli emek ve zaman harcadıkları şeffaf deriye gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi.