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    • Yaşam
    • 21.01.2021 14:51
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    • 21.01.2021 14:51
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    SON DAKİKA: Adana'da mide bulandıran görüntü! paketlerken çekilen video tepki çekti

    Son dakika haberine göre, sosyal medya hesapları üzerinden paketleyen iki çalışanın maske kullanmadan etlerle oynayarak çektiği video, tepki çekti.

    DHA
    Adana'da mide bulandıran görüntü!

    Sosyal medyada dolaşıma giren bir video, görenleri şaşkına çevirdi.

    TikTok uygulamasına video çekip yükleyen hazır dönem işletmesi çalışan 2 kişinin, müziğe eşlik ederken, maskesiz bir şekilde paketleme yaptığı görüldü.

    Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan bir kullanıcı, "Bir hazır döner işletmesinde çekilmiş bu videoda dönerlerin paketlere dolum yapıldığı süreçte yaşananlar görünüyor. Rezillik, iğrençlik.

    En ağır ceza verilmediği sürece bu TikTok rezaletleri bitmez. Bu adamlara ayrı ağır bir ceza, işletmeye de ayrı ağır bir ceza vereceksiniz ki işletme sahibi her türlü işletmesini böyle başıboş adamlara bırakmaya korkacak" ifadelerini kullandı.
        Haberler Yaşam SON DAKİKA: Adana'da mide bulandıran görüntü! Hazır döner paketlerken çekilen video tepki çekti