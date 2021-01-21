Bunlar olurken, hiçbir zaman doktorla iletişime geçemedim, aracı kişiye fotoğraflarımı yolladım o, doktorun durumun normal olduğunu söylediğini iletti bana, sonra biraz rahatladım ama aradan 4 saat geçti dudağım biraz daha şişti, uyudum gece kalkınca aynaya baktım ve çok korktum görüntümden, dudağım çok şişmiş ve morarmıştı. Mesaj attım tekrar, hastaneye gitmememi, bunun normal olduğunu ve geçeceğini söyledi, ben doktor diye biliyorum ama doktor olup olmadığını, adını bile bilmiyorum ama şu halime rağmen bana 'Bir şey yok' dediği için artık doktor olduğundan şüpheliyim. Gittiğim yer çok kalabalıktı sanki koronalı botoks partisi vardı." diye anlattı.