Kalp krizinden ölen sevgilisinin ardından intihar eden genç kadının son sözleri ortaya çıktı

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Kayapınar ilçesindeki özel hastanede meydana geldi. Diyarbakır'da özel eğitim kurumunda rehber öğretmen olan Derman Bakır, iddiaya göre, akşam saatlerinde Bismil ilçesinde sevgilisi Medeni Aykal ile görüştü. Aykal, bu sırada kalp krzi geçirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Aykal, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aykal, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
HASTANE KORİDORUNDA KALBİNE SIKARAK İNTİHAR ETTİ
Medeni Aykal'ın ölümünün ardından hastanenin koridorunda bekleyen sevgilisi Derman Bakır, çantasından çıkardığı tabancayı göğsüne dayayarak, ateşledi. Ağır yaralanan ve acil serviste hemen müdahale edilen Bakır da kurtarılamadı. Medeni Aykal'ın cenazesi, dün sabah saatlerinde yakınları tarafından teslim alınarak, Çınar ilçesinde toprağa verildi.
Derman Bakır'ın cenazesi de dün otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınarak, memleketi Mardin'in Nusaybin ilçesinde toprağa verildi.
ÖLEN ADAMIN AİLESİ İLE GENÇ KADIN ARASINDA TARTIŞMA ÇIKMIŞ
İntiharın ardından İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı. Medeni Aykal'ın kalp krizi geçirdiğini öğrenen ailesi ve yakınlarının hastaneye geldiği ve bu sırada Derman Bakır ile karşılaştığı ortaya çıktı. Aykal'ın çocukları ile Bakır arasında tartışma çıktığı, ailenin genç kadını tehdit ettiği, bu nedenle hastane çalışanlarının Bakır'ı başka kata götürdüğü öğrenildi.