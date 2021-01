Kalp krizinden ölen sevgilisinin ardından intihar eden genç kadının son sözleri ortaya çıktı

"BANA ELİNİ UZATARAK, YARDIM ET, DEDİ"

Silah sesini duymalarının ardından Aykal'ın oğlu ile koşarak Derman Bakır'ın yanına gittiklerini söyleyen İslam C., "Kadını koltuk üzerinde kanlar içinde gördüm. Bana elini uzatarak, 'Ağabey bana yardım et' dedi. Ben de acil servise koşarak yardım istedim. Sedyeyle acile taşıdılar. Kısa bir süre sonra da kadının öldüğünü öğrendim" diye konuştu.