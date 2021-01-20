Hava sıcaklığının 5 derecenin altına düşmesiyle sobaları yaktıklarını belirten Yazgan, "Sabaha kadar sobalar yanacak. Bizler hem ürünleri kontrol ediyoruz hem de 'zirai don' nöbeti tutuyoruz. Eğer uyursak henüz dalındaki ürünlerimizi soğuk vurur ve tüm domates fidelerini sökmek zorunda kalırız. Şimdilik erken aldığımız tedbir nedeniyle ürünlerimiz soğuktan etkilenmedi." dedi.