Ekipler, şüphelilerin Çamlık Mahallesi'ndeki bir site içerisinde kiraladıkları evde kaldıklarını ve kiralık araçla uyuşturucu sattıklarını tespit etti.

Adresi takibe alan ekipler, plakası belirlenen söz konusu aracın eve girişi sırasında operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, İ.T. ve H.Ö. (33) ile E.Y. (29) gözaltına alındı.

Ekiplerin araçta yaptıkları aramada, 6 parça halinde 3 bin 174 gram skunk maddesi, bir miktar para ile 3 cep telefonu ele geçirildi. Daha sonra evde arama yapan ekipler, bir hassas terazi ve 3 uyuşturucu hap buldu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.