12.12 saat anlamı nedir? Saat 12 12 ise ne anlama gelir?

12:12 SAAT ANLAMI NEDİR?



Akrep ve yelkovanın gösterdiği saatle ilişkili olarak gün içerisindeki çift saatler hakkında binlerce yorum bulunuyor. Bunlardan en çok merak edileni ise 12:12 saat anlamı oluyor. 12:12 saat anlamına göre ''Seni ailesine anlatacak'' yorumu bulunuyor.



12:12 ÇİFT SAAT ANLAMI NEDİR?



12:12 anlamı, seni uzun bir süre etkisi altında bırakacak. Çünkü saatler 12:12'yi gösterdiğinde, sevdiğin kişinin seninle paylaştığı gelecek hayallerini ailesiyle paylaşıyor demektir. Seninle ilgili planlarını bilmen seni mutlu edecek. Bu da kendini özel hissetmene sebep olacak. 12:12 anlamı hem kadınlar hem de erkekler için heyecan verici bir durumdur. Yakın zamanda sevdiğin ailesiyle tanışmak için bir fırsat oluşabilir, hazırlıklı olmanda fayda var.