Saatine bakan kişilerin akrep ve yelkovanı hangi sayının üzerinde gördüğü farklı anlamlara işaret ediyor. aynı rakamların ardarda olması, çift sayıların denk gelmesi gibi durumlara göre anlamı da değişiklik gösteriyor. Peki 12.12 saat anlamı nedir? Saat 12 12 ise ne anlama gelir? İşte merak edilen bu soruların yanıtları…
12:12 SAAT ANLAMI NEDİR?
Akrep ve yelkovanın gösterdiği saatle ilişkili olarak gün içerisindeki çift saatler hakkında binlerce yorum bulunuyor. Bunlardan en çok merak edileni ise 12:12 saat anlamı oluyor. 12:12 saat anlamına göre ''Seni ailesine anlatacak'' yorumu bulunuyor.
12:12 ÇİFT SAAT ANLAMI NEDİR?
12:12 anlamı, seni uzun bir süre etkisi altında bırakacak. Çünkü saatler 12:12'yi gösterdiğinde, sevdiğin kişinin seninle paylaştığı gelecek hayallerini ailesiyle paylaşıyor demektir. Seninle ilgili planlarını bilmen seni mutlu edecek. Bu da kendini özel hissetmene sebep olacak. 12:12 anlamı hem kadınlar hem de erkekler için heyecan verici bir durumdur. Yakın zamanda sevdiğin ailesiyle tanışmak için bir fırsat oluşabilir, hazırlıklı olmanda fayda var.
ÇİFT SAATLERİN ANLAMI 2020
Dünya genelinde bu konu ile ilgilenen insanlar tarafından yapılan yorumlara göre, çift saatleri anlamı, ters saatleri göre daha olumlu ve umut verici yorumlar içermektedir. Gün içerisinde 00:00, 01:01, 02:02, 03:03, 04:04, 05:05, 06:06, 07:07, 08:08, 09:09, 10:10, 11:11, 12:12, 13:13, 14:14, 15:15, 16:16, 17:17, 18:18, 19:19, 20:20, 21:21, 22:22, 23:23 saat anlamı, çift saatlerin anlamı olarak araştırılmaktadır.