Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, H.C.A.'ya ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye atmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçlarından idari para cezası uygulandı. Otomobil sahibine ise idari para cezası kesilirken, araçta yolcu konumunda bulunan B.A.'ya da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten para cezası kesildi. Dereye uçan otomobil ise çekici vasıtası ile bulunduğu yerden çıkartıldı.

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