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    • 18.01.2021 23:40
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    • 18.01.2021 23:42
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    Ünlü Sosyolog Prof. , evinde ölü bulundu

    'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden 80 yaşındaki Sosyolog Prof. Dr. , 'un ilçesindeki evinde yaşamını yitirdi. Sorbonne çıkışlı Vergin'in kimlik ve din sosyolojisi üzerinde çalışmaları bulunuyor.

    AA
    Ünlü Sosyolog evinde ölü bulundu

    Vergin'den haber alınamaması üzerine polis çilingir yardımıyla eve girdi. Sağlık ekipleri, 'in hayatını kaybettiğini belirledi.

    Cesedi hastane morguna kaldırılan Vergin'in vefatında şüpheli bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

    NUR VERGİN KİMDİR?

    'da 21 Eylül 1941 doğan, çocukluğu ve gençlik dönemi yurt dışında geçen Nur Vergin, Paris nde sosyoloji eğitimi aldı.

    'ye 1973 yılında dönen Vergin, 1 yıl sonra nde çalışmaya başladı.

    Sosyoloji doçentliğini 1980'de tamamlayan Vergin, bir dönem nde çalıştı.

    Buradaki çalışmalarıyla profesör olan Nur Vergin, ve üniversitelerinde de öğretim üyeliği yaptı.

    Siyaset, kimlik ve din sosyolojisi alanlarında çalıştı.

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