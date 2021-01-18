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    • 18.01.2021 11:18
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    • 18.01.2021 11:18
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    IUCN’nin 'kırmızı' listesinde bulunan Arap tavşanı Şırnak'ta görüntülendi

    Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal Beldesi kırsalında, (IUCN) tarafından türünün tehlike altında olmasından endişe duyulduğu gerekçesiyle kırmızı listede yer alan Arap tavşanı görüntülendi.

    İHA
    Şırnak'ta görüntülendi! Kırmızı listede yer alıyor

    Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde çobanlık yapan Abdullah Babat, akşam saatlerinde hayvanlarını ahıra kapattıktan sonra evinin yolunu tuttu.

    GÖZDEN KAYBOLDU
    Dönüş yolunda Arap tavşanına rastlayan Babat, cep telefonu ile hayvanın fotoğrafını çekti. Babat, "Akşamüzeriydi hava kararmıştı. Hayvanlarımın yemini verdikten sonra hayvanları içeri alıp ahıra kapattım. Kapıyı kilitleyip eve doğru yol aldım. El feneriyle ilerlerken farklı bir hayvanın yaklaştığını gördüm. Tavşan gibi kulakları, kanguru gibi ayakları sincap gibi tüylü kuyruğu ve fareye benzer bir gövdesi vardı. Aceleyle fotoğrafını çektim, sonra kaçıp gözden kayboldu" dedi.



    "TAVŞANLARLA AKRABALIĞI YOKTUR"
    Dicle Üniversitesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar ise Arap tavşanının farklı isimlerle bilindiğini söyledi. Prof. Dr. Satar, "Arap tavşanı, Orta Anadolu Bölgesi ve Batı Anadolu Bölgesi ovalarıyla Doğu Anadolu'nun yayla ve steplerinde görülür. Arap ülkelerinde özellikle Suriye'de avlanılıp yenildiği biliniyor. 25 kadar türü olan Arap tavşanlarının aslında tavşanlarla hiçbir akrabalığı yoktur. Türün soyunun tehlike altında olmasından endişe duyulduğu hakkında IUCN'nin kırmızı listesinde yer almaktadır" diye konuştu.

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