Bu nedenle Adana'nın 'Küçük Amerika'sı' olarak anılan mahallede esnaf iş yapamaz oldu. Önceki yıllarda günlük 3 bin dolar civarında ciro yapan esnaf işleri durunca, iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı. Esnafın yüzde 80'ni ya iş yerini kapattı ya da satışa çıkardı.