Bartın'ın İnkumu açıklarında, dün öğle saatlerinde, Rus bandıralı bir kuru yük gemisi battı.
Bir kısmı su yüzünde kalan gemiyi gören vatandaşlar, hemen Bartın Sahil Güvenlik komutanlığını aradı.
Olay yerine gelen ekipler, hemen kurtarma çalışmalarına başladı.
Bartın Valisi Sinan Güner ise olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: Gemide tümü Rus vatandaşı 13 mürettebat vardı. Güvenlik ekipleri 5 kişiyi sağ olarak kurtardı, 4 kişinin de cansız bedenine ulaştı. Kayıp olan 4 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.
ALİ FAİK ATAY
Bir kısmı su yüzünde kalan gemiyi gören vatandaşlar, hemen Bartın Sahil Güvenlik komutanlığını aradı.
Olay yerine gelen ekipler, hemen kurtarma çalışmalarına başladı.
Bartın Valisi Sinan Güner ise olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: Gemide tümü Rus vatandaşı 13 mürettebat vardı. Güvenlik ekipleri 5 kişiyi sağ olarak kurtardı, 4 kişinin de cansız bedenine ulaştı. Kayıp olan 4 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.
ALİ FAİK ATAY