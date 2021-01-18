Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    açıklarında, bandıralı kuru yük gemisi battı: 4 ölü, 4 kayıp

    açıklarında, bandıralı kuru yük gemisi battı. 4 kişi öldü. Olaya ilişkin yapılan açıklamada kayıp olan 4 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

    Denizde facia: 4 ölü, 4 kayıp
    Bartın'ın açıklarında, dün öğle saatlerinde, bandıralı bir kuru yük gemisi battı.



    Bir kısmı su yüzünde kalan gemiyi gören vatandaşlar, hemen Sahil Güvenlik komutanlığını aradı.



    Olay yerine gelen ekipler, hemen kurtarma çalışmalarına başladı.



    Bartın Valisi er ise olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: Gemide tümü Rus vatandaşı 13 mürettebat vardı. Güvenlik ekipleri 5 kişiyi sağ olarak kurtardı, 4 kişinin de cansız bedenine ulaştı. Kayıp olan 4 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

    ALİ FAİK ATAY

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Bartın açıklarında, Rus bandıralı kuru yük gemisi battı: 4 ölü, 4 kayıp