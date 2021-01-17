Venüs, Yengeç burcunun müttefiki ve yılın başından itibaren faydalı olacak.
İnce ve yoğun bir şekilde mutlulukla dolu olacaksınız. Zamanın geçtiğini hissetmeyeceksiniz çünkü tüm dikkatiniz ilişkinize odaklanmış durumda.
Uzun vadeli bir ilişki başlatmak istiyorsanız, başarılı olmak için tüm şansınız var! Ve sadece basit bir kaçamak istiyorsanız, bunun için de en uygun zaman.
Zamanla, özellikle mevcut durumdan memnun değilseniz, aşk hayatınızda yeniden düzenleme ve istikrar bulma konusunda ciddi düşünmeniz gerekir.
Özgür bir birlik içinde yaşamayı tercih ediyorsanız, evliliğin de kanıtlanmış olumlu yanları olduğunu unutmayın.
İlgi alanlarınızı takip etmeyi öğrenin! Yılın ikinci yarısında büyüleyici biriyle tanışacaksınız, ancak şu anda bu toplantının önemini anlayamayabilirsiniz. Bundan sonra işler hızla gelişecek.
Çoğu durumda, en azından ruhen, senden çok daha genç biriyle baş aşağı olacaksın.
Yani, entelektüel düzeyde ilginç tartışmalar yapabileceğiniz biriyle tanışacaksınız. Bu dostane sohbetlerden başlayarak, işler daha ince bir şekilde daha derin duygulara doğru gelişecek.
KÜÇÜK AYRINTILARA DİKKAT EDİN!
Karşı cinsle ilişkilerinizdeki küçük ayrıntıları ihmal etmeyin. Doğum gününde bir çiçek, bir seyahatten döndüğünüzde küçük bir hediye, bir kartpostal, doğru zamanda bir arama bir ilişkiyi pekiştirebilir veya Yengeç yerlilerinin istediği yönde olayların gidişatını etkileyebilir.