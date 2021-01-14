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    • 14.01.2021 11:58
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    • 14.01.2021 12:03
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    'da kar yağışı hazırlığı başladı

    den gelen 'a son dakika kar yağışı uyarısının ardından hazırlıklara başlandı. Şehrin bazı bölgelerine kar küreme araçları yerleştirilirken, D-100'e de tuz çuvalları koyuldu.

    DHA
    İstanbul'da kar yağışı hazırlığı başladı

    Genel Müdürlüğü'nün kar uyarısının ardından 'un belirli noktalarında kar küreme araçları beklemeye başladı. D-100 Karayolu'nun bazı noktalarına da tuz çuvalları yerleştirildi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından kar yağışı yurdun farklı noktalarını etkilemeye başladı.

    Meteoroloji aynı uyarıyı İstanbul için de yaptı. Uyarının ardından kent genelinde kar hazırlıkları başladı. Kentin belirli noktalarında kar küreme araçları hazır şekilde beklemeye başladı. D-100 Karayolu'nun kenarlarına da tuz çuvalları yerleştirildi. Büyükçekmece rampasında bekleyen kar küreme araçları görüntülendi.

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