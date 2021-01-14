Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen kararın gerekçesine göre, olay tarihinde Eylül, kuzenleriyle sanığa ait bahçeye giderek Uğur Koçyiğit'e oyun oynamak için çocuklarını sordu. Koçyiğit ise çocukları gelmeyecek olmasına rağmen Eylül'ü "5 - 10 dakikaya gelirler" diyerek kandırdı. Bir bahane ile Eylül'ün kuzenlerini bahçeden uzaklaştıran sanık, daha sonra küçük kıza cinsel istismarda bulundu.