Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 662 parça tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu O.Ç'nin elinde tarihi sikkeler ve objeler olduğu bilgisine ulaştı.

ELE GEÇİRİLEN ESERLER

Şüphelinin ikametine düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 409 sikke, 226 obje, 20 yüzük, 6 ok ucu, taşlaşmış ağaç fosili ve dedektör ele geçirildi.

O.Ç GÖZALTINA ALINDI

Ekipler şüpheli O.Ç'yi gözaltına aldı.