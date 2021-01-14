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    • 14.01.2021 20:11
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    'da operasyonu! 662 parça ele geçirildi

    Son dakika haberi... 'ın ilçesinde düzenlenen kaçakçılığı operasyonunda 662 parça tarihi eser ele geçirildi, O.Ç isimli bir şüpheli gözaltına alındı.

    Bunlar tarih!

    'ın ilçesinde düzenlenen kaçakçılığı operasyonunda 662 parça tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu O.Ç'nin elinde tarihi sikkeler ve objeler olduğu bilgisine ulaştı.

    ELE GEÇİRİLEN ESERLER
    Şüphelinin ikametine düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 409 sikke, 226 obje, 20 yüzük, 6 ok ucu, taşlaşmış ağaç fosili ve dedektör ele geçirildi.

    O.Ç GÖZALTINA ALINDI
    Ekipler şüpheli O.Ç'yi gözaltına aldı.

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    Haberler Yaşam Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonu! 662 parça tarihi eser ele geçirildi