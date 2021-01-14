40 bin lira verip aldı! Kazalı çıkan araç garajda çürüyor

9 AY SONRA SATINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Satın aldığı otomobili bir süre İnegöl'de kullanan Bilgili aynı aracı 9 ay sonra bir başka kişiye sattı. Otomobili satın alan bu kişi bir hafta sonra Bilgili'yi arayıp otomobilin 19 lira hasar kaydı olduğunu belirtip aracı geri almasını istedi. Taraflar anlaşamayınca aracı satın alan kişi Selim Bilgili'ye dava açtı. Açılan dava sonucu mahkeme karşı tarafı haklı bularak arabayı Selim Bilgili'ye geri verdi. Bunun üzerine Bilgili de aracı kendisine satan kişiyi dava etti.