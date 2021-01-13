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    • 13.01.2021 08:45
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    • 13.01.2021 08:56
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    tan gelen ilginç ses! İsim bulunmayan kabrin başında keman çaldırdı

    'da 'nda keman sesi duyanlar şaşırdı. Mezarlığın içinde bulunan bir kişi isimsiz kabrin başında keman çaldırdı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

    DHA
    Mezarlıktan gelen ilginç ses

    Sarıcıoğlu Mahallesi'nde bulunan Sancaktar Mezarlığı'na tuttuğu kemancıyla birlikte gelen kişi, isim bulunmayan eski bir mezarın başında dua etti.

    Bu kişi, daha sonra yanında getirdiği kemancıya keman çaldırdı, o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

    Mezarlık çevresindeki esnaf da keman sesini duyunca gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşayıp, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.



    "HAYATIMIZDA İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜK"
    Yaşananlara tanık olan esnaf, hayatlarında ilk kez böyle bir şey ile karşılaştıklarını belirterek,

    "İş yerimizde otururken, keman sesini duyduk, sesin mezarlıktan gediğini duyunca şaşırdık ve isimsiz mezar başına kemancıyla birlikte gelen bir kişinin keman çaldırdığını gördük.

    Böyle bir şeyi daha önce ne duyduk ne de gördük. 15 dakika sonra bu kişi gitti.

    Biz de merak edip mezarın başına gittik.

    Tanımadığımız kişinin keman çaldırdığı mezar da isimsizdi" dedi.
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