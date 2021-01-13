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    2021'de balık burçları yükselişe geçiyor! İşte 13 Ocak balık burcu yorumu... Günlük burç yorumları

    Geride bıraktığınız yıllarda ilişkileriniz için gösterdiğiniz çabayı iyice düşünmeli, bu yıl olmı gerekeni yapmalısınız. Sezgileriniz güçlenecek. Artık içinizden geçen her şeyi kolayca yaşama dökebileceksiniz.

    Hayata sarıl

    Geride bıraktığınız yıllarda ilişkileriniz için gösterdiğiniz çabayı iyice düşünmeli, bu yıl olması gerekeni yapmalısınız. Sezgileriniz güçlenecek. Artık içinizden geçen her şeyi kolayca yaşama dökebileceksiniz.

    26 Mayıs sonrası kariyerinizde büyük bir yükselişe hazır olun! Bu dönem itibarınız ya da kariyeriniz ile ilgili önemli bir karar vereceksiniz. Bunu nasıl yapacağınızı ve ne yönde ilerleyeceğinizi 10 Haziran'dan sonra öngörebileceksiniz.

    KALBİNİ KORU


    Kalbinize, dişlerinize, dizlerinize ve iskelet sisteminize özen göstermelisiniz. Ağır yük kaldırmamalı ve omuzlarınızı korumalısınız. Bu yıl arkadaşlarınızın sağlığıyla ilgilenebilirsiniz.

    SAĞLIK RENGİNİZ


    Çingene pembesi, portakal rengi parlak sarı, ateş kırmızısı.

    MACERAYA ATILMA


    Bu yıl bazı küçük maceralar yaşama eğiliminde olacaksınız. Bu yaşamınızı etkileyen bir aşk olmayacak ve evliliği getirmeyecek. Bu yüzden boşuna yeni maceraya girmemek gerekiyor. Mevcut ilişkilerinizi mercek altına alacaksınız.

    29 mayıs-21 haziran'da arzu ettiğiniz özgürlüğü elde edebilmek için arayışınızı sürdüreceksiniz

    27 eylül-18 ekim arası yalnız yaşayan Balıklar, ciddi birlikteliklerin eşiğine gelecek, küçük denemeler yaşayacaklar. İkinci kez evlenmekten çekinen Balıklar ise evlilik tarzı ilişkinin içinde olacaklar

    AŞK RENGİNİZ


    Beyaz, gri, lacivert, bej, kahverengi

    YILIN iLK 4 AYINDA


    Vücudunuz kilo almaya oldukça müsait olacak, beslenmeye dikkat! Önyargılara artık elveda deyin.

    YILIN iKiNCi 4 AYINDA


    Kendinizi akademik anlamda geliştirin. 24 Haziran tarihinden sonra ilişki konularında geçmişe takılmayın

    YILIN SON 4 AYINDA


    Maddi anlamdaki iyimserliğinizi kaybetmeyin. Evinizin güvenliğine yılın bu döneminde çok dikkat edin

    KİMSEYE KEFİL OLMAYIN


    BU yıl finans konularına dikkat etmelisiniz. Abartılı harcamalardan bütçeniz olumsuz etkilenecek. Büyük meblağlarda kimseye borç vermeyin ve kefil olmayın. Yatırım konusunda, partnerinizin ve işbirliği yaptığınız kişilerin hatırı sayılır yardımlarını alacaksınız. Severek yaptığınız işler başarıyı getirirken, para kazanmakta da şanslı olacaksınız.

    BAŞARI RENGİNİZ


    Beyaz, siyah, bordo

    YOLUNUZ AÇIK OLSUN
    15 nisan-9 mayıs arası her an değişime hazır görüneceksiniz. Yabancı kültürler ve değişik ülkelere seyahatler gündeme gelecek. 3-27 HAZIRAN ARASI aile içinde gelişen olaylara karşı ilgisiz kalacaksınız. Aile bireylerinin taşınma ve ev tadilatları gündeme gelecek.
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    Haberler Yaşam 2021'de balık burçları yükselişe geçiyor! İşte 13 Ocak balık burcu yorumu... Günlük burç yorumları