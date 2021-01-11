Sokağa atılan 100 bin kitabı toplayıp dükkan açtı! Kapıcının 46 yıllık azmi

Plak dinliyor, kitapları inceliyorlar. Orta yaş daha çok alt katta ki kitaplarla ilgileniyor. Kimisi ise sadece özellikle artık piyasada bulunmayan eski kitap kokusunu almak için geliyor" dedi. Babasının açtığı kitapevini büyüttüklerini ve karşı dükkana da raf koyduklarını anlatan Karabil, "Yabancı dil kitapları diğer dükkanda. Kitap çok hızlı büyüyen bir iş. Ne kadar çok raf koyarasanız koyun anında doluyor" dedi.