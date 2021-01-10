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    • 10.01.2021 09:06
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    • 10.01.2021 09:06
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    'de korkunç olay! ihbarıyla polis geldi eski eşini öldüremeyince intihara kalkıştı!

    Korkunç olay 'in ilçesinde meydana geldi. Barışmak için eski eşinin evine giden ., olayın polise bildirilmesi üzerine otomobiliyle kaçtı. Kovalamacanın ardından yakalanan ., araçta intihara kalkışı. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı'nın çabalarıyla, Oğuzhan K. otomobilden indirilerek hastaneye sevk edildi.

    Eşini öldüremeyince intihara kalkıştı!

    Olay, dün saat 22.30 sıralarında 'nde meydana geldi. . eski eşinin evine gitti. Oğuzkan K.'nin kapıya geldiğini gören eşi, () üzerinden ihbarda bulundu. Olay yerine polis ekiplerinin geldiğini gören ., otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Yaşanan kısa süreli kovalamacının ardından Oğuzhan K.'nin otomobili sokakta park halinde bulundu. Polis ekipleri, Oğuzhan K.'ye otomobilinden inmesini söyledi. Ekiplerin uyarılarını dikkate almayan Oğuzhan K. aracın kapısını kilitleyerek aşağıya inmedi.

    İNTİHARA KALKIŞTI

    Eski eşiyle barışmak istediğini söyleyen Oğuzhan K., otomobil içerisinde gazla intihar edeceğini söyledi. Polis ekiplerinin bildirmesi üzerine olay yerine, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olası bir patlamaya karşı itfaiye ekipleri, hazırda bekledi. Öte yandan, çevredeki vatandaşlar polis ekiplerinin uyarısını dikkate almayarak o anları balkonlarından seyretti.

    DAHA ÖNCE DE YAPMIŞ

    Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Oğuzhan K.'yi intihardan vazgeçirmek için konuşmaya başladı. Olay yerine gelen eski eşinin telefonu üzerinden iletişim kuran ilçe müdür yardımcısı, yoğun uğraşlar sonucu Oğuzhan K.'yi ikna etti ve otomobilden indirdi. Gazdan etkilenen Oğuzhan K., 'ne kaldırıldı. Öte yandan, Oğuzhan K.'nin daha önceden de eski eşiyle barışmak için intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

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    Haberler Yaşam İzmir'de korkunç olay! KADES ihbarıyla polis geldi eski eşini öldüremeyince intihara kalkıştı!