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    • 10.01.2021 10:17
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    'deki nde korkunç ! 'Sus, sus ses etme...'

    Son dakika haberi... Korkunç olay 'de meydana geldi. ne işlemi için giden genç kız, salonun sahibi tarafından önce sözlü, sonrasında ise fiziksel e maruz kaldı. Olayın ardından savcılık salon sahibi hakkında 'cinsel saldırı' suçundan dava açtı.

    Sabah
    Güzellik merkezinde korkunç taciz!

    Son dakika haberi... Güzellik merkezi giden genç kız hayatının şokunu yaşadı. Genç kız, salonun sahibi tarafından ilk olarak işlemi esnasında sözlü tacize sonrasında fiziksel tacize maruz kaldı. Şikayetin ardından savcılık salon sahibi hakkında 'Cinsel saldırı' suçundan dava açtı.

    27 yaşındaki E.Ö. İstanbul Şişli'de bulunan bir güzellik merkezine Lazer epilasyon işlemi için başvurdu. Genç kız işlem odasına alındığı esnada içeriye güzellik merkezi sahibi F.A., girdi ve işlemi kendisinin yapacağını söyledi. İşlem yapılırken F.A., genç kıza evli olup olmadığıyla ilgili özel sorular sormaya başladı. Durumdan rahatsız olan E.Ö., uyarıda bulundu.

    SÖZLÜ TACİZDE BULUNDU

    Epilasyon işlemi bittikten sonra F.A., genç kıza imzalaması için form kağıdı verdi. İddiaya göre genç adam, E.Ö.'ye ''Gel senin koluna imza atayım." dedi ve kolunu çekerek kolunu kalem ile karaladı. Genç kadın bu olayın ardından gözlüklü olan yetkiliden gözlüğünü çıkarmasını istedi. Aldığı cevap ise "Seni gözlükle daha güzel görüyorum." oldu.

    ''SUS, SES ETME''

    Formu imzalayan E.Ö., almak için yöneldiğinde arkası dönük vaziyette iken F.A.'nın belinden tutup arkasına geçerek kendisine doğru çektiğini ve "Sus, ses etme" dediğini iddia etti. Yaşadığı olay karşısında şoka uğrayan genç kadın polis merkezine koştu. Güzellik merkezi yetkili F.A., hakkında şikayette bulundu. Emniyette ifadesi alınan F.A., işlem sırasında konuşulanları hatırlamadığını, herhangi bir tacizde bulunmadığını söyleyerek suçlamaları reddetti.

    10 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

    Savcılık tarafından başlatılan soruşturma sonrasında genç kızı güzellik merkezinde taciz eden yetkili F.A. hakkında 'Cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
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