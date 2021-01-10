SÖZLÜ TACİZDE BULUNDU

Epilasyon işlemi bittikten sonra F.A., genç kıza imzalaması için form kağıdı verdi. İddiaya göre genç adam, E.Ö.'ye ''Gel senin koluna imza atayım." dedi ve kolunu çekerek kolunu kalem ile karaladı. Genç kadın bu olayın ardından gözlüklü olan yetkiliden gözlüğünü çıkarmasını istedi. Aldığı cevap ise "Seni gözlükle daha güzel görüyorum." oldu.