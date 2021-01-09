Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'da Müberra Gökçe'nin cansız bedeni bulundu

    'da bir hafta önce evden çıkan Müberra Gökçe, geri dönmeyince yakınları aramaya çıktı. Kendi imkanlarıyla genç kıza ulaşamayan aile jandarmaya haber verdi. Köye sevk edilen jandarma ve ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, köyün yakınlarındaki nde genç kızın cansız bedenini buldu.

    Müberr'ah'
    Çorum'da bir hafta önce evden çıkan Müberra Gökçe, geri dönmeyince yakınları aramaya çıktı. Kendi imkanlarıyla genç kıza ulaşamayan aile jandarmaya haber verdi. Köye sevk edilen jandarma ve ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, köyün yakınlarındaki nde genç kızın cansız bedenini buldu. Müberra Gökçe'nin cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



    KELEPÇELİ CİNAYET
    Antalya'da Melek İpek (31), kendisini çırılçıplak soyup kelepçeleyen eşi Ramazan'dan sabaha kadar dayak yedi. Eline geçirdiği tüfekle katletti.



    HATİCE NETİCE
    İstanbul'da Adnan Soysal, eşi Hatice'yi bıçakla delik deşik etti. Önceki iki eşinin adının da Hatice olduğu öğrenildi.



    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Çorum'da Müberra Gökçe'nin cansız bedeni bulundu