Çorum'da bir hafta önce evden çıkan Müberra Gökçe, geri dönmeyince yakınları aramaya çıktı. Kendi imkanlarıyla genç kıza ulaşamayan aile jandarmaya haber verdi. Köye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, köyün yakınlarındaki Maksutlu Baraj gölünde genç kızın cansız bedenini buldu. Müberra Gökçe'nin cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KELEPÇELİ CİNAYET
Antalya'da Melek İpek (31), kendisini çırılçıplak soyup kelepçeleyen eşi Ramazan'dan sabaha kadar dayak yedi. Eline geçirdiği tüfekle katletti.
HATİCE NETİCE
İstanbul'da Adnan Soysal, eşi Hatice'yi bıçakla delik deşik etti. Önceki iki eşinin adının da Hatice olduğu öğrenildi.
KELEPÇELİ CİNAYET
Antalya'da Melek İpek (31), kendisini çırılçıplak soyup kelepçeleyen eşi Ramazan'dan sabaha kadar dayak yedi. Eline geçirdiği tüfekle katletti.
HATİCE NETİCE
İstanbul'da Adnan Soysal, eşi Hatice'yi bıçakla delik deşik etti. Önceki iki eşinin adının da Hatice olduğu öğrenildi.