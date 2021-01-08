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    Tahincioğlu hedefi aştı

    2020'de pandemi dönemine rağmen geçmiş yıllardaki başarısını sürdüren Tahincioğlu, daha önce açıkladığı yıl sonu hedefini aşarak 2 milyar 250 milyon liralık satışla yılı tamamladı. Bu satışlarla 2020'de de sektör liderliğini devam ettiren Tahincioğlu, ile birlikte hayata geçirdiği ve projelerinin yanı sıra 2021'e yeni hedeflerle giriyor.

    Tahincioğlu hedefi aştı

    2020'de pandemi dönemine rağmen geçmiş yıllardaki başarısını sürdüren Tahincioğlu, daha önce açıkladığı yıl sonu hedefini aşarak 2 milyar 250 milyon liralık satışla yılı tamamladı.

    Bu satışlarla 2020'de de sektör liderliğini devam ettiren Tahincioğlu, Emlak Konut GYO ile birlikte hayata geçirdiği ve projelerinin yanı sıra 2021'e yeni hedeflerle giriyor.

    Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, 2020'de 750 bağımsız bölüm satışı gerçekleştirdiklerini belirterek, bu yılın ilk çeyreğinde 'de 'ün satışlarına başlayacaklarını kaydeti. Tahincioğlu, cazip ödeme planları sunacaklarını söyledi.

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    Haberler Yaşam Tahincioğlu hedefi aştı