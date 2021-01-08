SON DAKİKA: Zehir tacirlerinden akılalmaz yöntem: Dondurulmuş şırdan bidonunda uyuşturucu sevkiyatı

Kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan ekipler, polis kontrol noktasında durdurulan otomobilde, narkotik köpeği 'Uzi' ile arama yaptı. Uzi'nin otomobilin bagajında bulunan, içerisinde dondurulmuş şırdan olan bidonlara tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı.