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    • 08.01.2021 09:55
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    SON DAKİKA: Zehir tacirlerinden akılalmaz yöntem: Dondurulmuş şırdan bidonunda uyuşturucu sevkiyatı

    Son dakika haberine göre, ’da, otomobilinde dondurulmuş şırdan dolu bidonlara gizlenmiş 39 kilo 850 gram esrar ile yakalanan İ.E. (38), tutuklandı.

    Zehir tacirlerinden akılalmaz yöntem!

    Adana'da, otomobilinde dondurulmuş şırdan dolu bidonlara gizlenmiş 39 kilo 850 gram esrar ile yakalanan İ.E. (38), tutuklandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

    Kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan ekipler, polis kontrol noktasında durdurulan otomobilde, narkotik köpeği 'Uzi' ile arama yaptı. Uzi'nin otomobilin bagajında bulunan, içerisinde dondurulmuş şırdan olan bidonlara tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı.

    39 KİLO 850 GRAM ESRAR
    Aramada, şırdanların altına gizlenmiş 31 paket halinde toplam 39 kilo 850 gram esrar ele geçirildi. Otomobilinin sürücüsü İ.E., gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Zehir tacirlerinden akılalmaz yöntem: Dondurulmuş şırdan bidonunda uyuşturucu sevkiyatı