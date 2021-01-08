Gayrimenkulde 'global marka' olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Nef, Avrupa başkentleri ve Kazakistan'ın ardından, New York'taki projesi için satış tarihini açıkladı. 21 Ocak'ta satışa sunulacak Saint Marks Place, Brooklyn'in en gözde caddesi olan 4. Cadde üzerinde yer alıyor. Nef'in patentli 'Foldhome' konseptinin Amerika'daki temsilcisi olacak projenin teslimi 2021'in son çeyreğinde gerçekleşecek. Brooklyn'in ünlü mahallesi Boerum Hill'de yer alan ve Brooklyn denildiğinde ilk akla gelen Park Slope, Gowanus, Fort Greene, Cobble Hill ve Downtown Brooklyn'in de tam ortasında bulunan 12 katlı projede kaba inşaat tamamlandı.

595 BİN DOLARDAN BAŞLIYOR



100 rezidanstan oluşan Saint Marks Place projesinde stüdyodan 4+1'e kadar değişen geniş bir yelpazede daireler bulunuyor. 210 milyon dolar büyüklüğe sahip projede yer alan stüdyo dairelerin fiyatı 595 bin dolardan başlıyor. Projede bir eve yüzde 10 peşinatla sahip olunabiliyor, kalan yüzde 90 ödemenin büyük kısmı da teslimde 30 yıl vadeli kredi kullanılarak yapılabiliyor. Yatırımcı, teslimden itibaren evini de kiraya vererek ayda 399 dolar ödeyerek ev sahibi olabiliyor.

PROJELERİN DEVAMI GELECEK



2020'yi teslim yılı ilan eden Nef, 1 milyar 52 milyon lira satış cirosu elde etti. Bodrum'da Yalıkavak ve Gölköy'ün ardından Hebil koyunda Nef Reserve Hebil'i devreye alacaklarını açıklayan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, "İstanbul'da Nef Reserve Kandilli projesinde 'Koru Blokları'nı yakında satışa çıkacağız. Kazakistan'daki Nef Uptown projesinin ilk etabını bu yıl teslim edeceğiz. Bu yıl Nef Reserve Yalıkavak, Nef Reserve Gölköy ve Nef Bahçelievler teslim edilecek" dedi.