23 haftalıkken 520 gram doğan Nisa bebek 142 gün sonra hayata tutundu

500 gram doğan bebekleri sağlıklı bir şekilde taburcu etmek çok güzel bir şey. Günün 24 saatinde mesai kavramına bağlı olmadan bebekler için çalışan tecrübeli bir ekip gerekiyor. Bunun için 7 yıllık bir eğitim sürecinden geçtik. Her gün dünyadaki gelişmeleri tartışıyoruz. 'Bir bebeği, bir canı kurtaran tüm insanlığı kurtarmış gibidir.' düsturunu ilke olarak benimsedik."